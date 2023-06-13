因應季節轉換，高雄御盟國際驛館「SS Bar春．宇宙星空酒吧」6月15日起推出全新菜單，標榜消費者可在SS Bar以Casual Dining的價格享受到Fine Dining的美食與服務。另繼今年4月一舉奪得「德國iF設計大獎iF DESIGN AWARD」後，「SS Bar春．宇宙星空酒吧」6月再獲芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award《室內設計金獎》，餐廳美學與設計再獲國際大獎肯定。

御盟國際驛館為御盟集團首創，客服、餐飲、維安、房務…等人力直屬管理的酒店式公寓，並由晶英國際行館一線團隊進駐提供服務。全館由永添藝術．ALIEN Art操刀設計與美學，御盟國際驛館與「S．S．A．W春生夏．秋藏冬」共四家餐廳，開業不滿一年即斬獲多項國際大獎。

「SS Bar．春」定調為尋訪春日生命起源的繆斯酒吧，位於御盟國際驛館二樓，典雅低調的建築外觀內藏極具風格的前衛酒吧。「SS Bar春．宇宙星空酒吧」舉杯歡聚 擁抱美好當下隨著人們摘下口罩重回生活正軌，疫後時代的消費者更注重活在當下的消費體驗，及人與人之間情感聯繫，共享的美好時光。意識到消費模式轉變的趨勢，「SS Bar春．宇宙星空酒吧」推出升級版全新菜色，適合三五好友歡聚共享。全新菜單由御盟「S．S．A．W」餐飲團隊共同打造，試圖打破酒吧以酒水為主的刻板印象，並以Brasserie（法式小酒館）為發想，打造一處較輕鬆、可自在用餐的環境。「SS Bar春．宇宙星空酒吧」餐點自晚上6點供應至11點，調酒及飲品提供至凌晨1點，若想聚餐享用美食後再續攤小酌不用再煩惱或找尋不同地點，消費者可在SS Bar一次滿足。升級版全新菜單於6月15日上市，每人最低消費700元（不含10％服務費）。

歡慶御盟集團26周年，即日起至6月30日推出多樣優惠與消費者同樂。「SS Bar春．宇宙星空酒吧」、「SS Patisserie 夏．精品甜點」與「AW CAFE 冬．咖啡輕食」不分平假日消費享85折優惠，其中「AW CAFE 冬．咖啡輕食」手工冰淇淋感恩回饋買一送一，感謝消費者26年來的支持與肯定。

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