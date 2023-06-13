旅遊不便理賠方式大致可依業者規劃採用定額給付或實支實付給付而不同。實支實付就是實報實銷，契約雙方依「實際」損失計算保險金，不過，針對可理賠項目，保戶和保險公司有認知上相異，因此，常常會出現理賠糾紛；相對定額給付就單純的多，保險事故發生直接依約定金額給付即可，簡單明瞭。

旺旺友聯健傷部指出，以國人熟悉的班機延誤來說，原則上就是標準的定額理賠制，保戶搭乘的航班若較預定出發時間延誤達4小時以上者，保險事故即屬發生，旺旺友聯網投提供5仟元的商品規劃，經濟實惠，期待能協助國人完整進行風險移轉。不過值得注意的是，旅行期間風險還是得按預算、由大至小，自身故保險、傷害醫療、海外突發疾病醫療、旅行不便依序安排，特別是海外突發疾病的保額建議至少須達台幣100萬元以備不時之需，旺旺友聯網投同步提供給國人含法定傳染病的海外突發疾病保障也是國人可參考商品。