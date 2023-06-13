台南市37個行政區唯一沒有消防分隊的龍崎區，多年來地方民眾一直爭取設立，但都找不到合適的用地。市議員鄭佳欣今天總質詢時，建議龍崎消防分隊可以增建設在歸仁警分局龍船派出所內，警消合署辦公。對此，市長黃偉哲答詢說，「警消一家」樂觀其成，市府將積極籌辦；警察局長廖宗山也表示同意。

鄭佳欣說，目前全市只剩龍崎區沒有消防分隊，現有的龍崎救護站也是私人土地，地形並不適合，加上建築及設施非常老舊，經會同地方評估多處用地後，發現龍船派出所現有的973平方公尺丙種建築用地，警消可以合署辦公，希望黃市長支持增建，以及規畫如何停放消防車、救護車，以造福地方。

黃偉哲認為，龍崎區的面積很大，但平地很少，如能「警消一家」，他樂觀其成，也會積極籌辦。龍崎消防分隊的設立，不僅能夠造福龍崎區的民眾，也可以造福鄰近的關廟區，甚至高雄市阿蓮區的民眾。

據了解，台南市37個行政區，無論山區、平地或靠近海邊的各行政區，目前只有龍崎區沒有消防分隊，地方民眾長期爭取設立消防分隊，萬一發生火警即可就近救災。但因龍崎區多為山坡地，長期以來一直找不到適合設置消防分隊的地點，如果能在龍船派出所擴建設置龍崎消防分隊，對地方將是一大福音。