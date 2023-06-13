中天綜合台《同學來了》明（14日）晚9點播出「今晚一起解析女人大腦，到底為什麼看到『它』就凍未條」，迷信的小Call曾在唸書時遇到一位陌生男子詢問她是否會經痛，並表示能替她解決問題，她就天真的跟著對方到深山，「到了一個舊廟，他拿了一個鏡子說『妳去照私密處是不是黑黑的』，但那個舊廟廁所燈光很暗，我說『我的私密處真的黑黑的』，他就說『所以妳才會經痛』。」

她說，後來對方又帶她到一個更偏僻的地方，要她摘66片葉子。在場來賓聽了紛紛斥責小Call的行為，也好奇她是如何逃離現場，小Call則表示：「摘完我就說要回去上課，但他還跟我約時間說要提煉仙丹給我。」

為了懷孕，小Call更是試過各種偏方：「有朋友跟我講有間宮廟的仙姑非常厲害，找過她的人通通都懷孕，我跟我老公去，仙姑就用符咒、香灰折了2個紅包給我，說『做功課的時候，記得要把它貼在肚臍，而且不能掉下來，不然就沒機會了』。」

小Call尷尬表示夫妻倆嘗試幾次後不僅肚皮一點動靜都沒有，老公也因為受不了她的迷信行為撂下狠話：「因為我們從頭到尾都在顧這個紅包，整個過程超級解嗨，我老公就說『妳不要再這麼蠢了，如果妳再有這個行為，我真的沒辦法跟妳有親密關係』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！