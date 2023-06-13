據界面新聞引述英國《每日電訊報》報導，包括奇瑞在內的中國汽車製造商已與英國官員進行會談，討論在當地製造汽車，以提振該國處於壓力下的汽車產業。據瞭解，談判雖然還處於早期階段，但可以為未來的潛在投資奠定基礎。預計未來18個月內將有大量中國汽車品牌進入英國市場。

報導稱，奇瑞計畫從明年開始在英國銷售汽車，而且被認為是有興趣在當地進行一定程度本土化生產的汽車公司之一。此前奇瑞國際公司副總經理張升山在接受媒體採訪時曾表示，奇瑞計劃在2026年進軍英國市場，並推出一系列插混和純電車型。

報導引述一名知情人士透露，中國汽車製造商對英國製造業投資的形式有多種可能：或與歐洲汽車公司合作，按照中方的設計生產汽車；或將汽車組裝工作外包給英國或歐洲的工廠；還有一種可能就是直接在英國或歐洲其它國家建造成熟的工廠。

這些可能的新投資將大大促進英國汽車工業的發展。在此之前，本田汽車在2021年關閉了在斯溫頓（Swindon）的工廠，沃克斯豪爾（Vauxhall）母公司Stellantis去年將生產工作從轎車轉向了貨車，此後英國的汽車製造業一直在萎縮。相關數據顯示，英國的汽車產量已經從2016年的170萬輛跌至2022年的約86萬輛。

外媒分析稱，本田實際上已經退出了歐洲製造業，而其它品牌電動化發展緩慢，這被視為是中國汽車製造商的機會，因為他們在電動汽車市場上處於相對領先的位置。

報導預計，未來18個月內將有大量中國汽車品牌進入英國市場，並希望快速搶占市占率，就像1980年代日本汽車製造商進入英國市場時一樣。

隨著中國汽車出口的不斷增長，今年第一季已經超越日本，成為全球最大的汽車出口國。為了降低成本、增加競爭優勢，很多中國汽車製造商都在嘗試進行本土化製造。

在發達的歐洲市場，汽車工廠的選址將取決於歐洲國家提供的交易、補貼和其他優惠措施。目前比亞迪已經在歐洲探索建廠，第一家歐洲工廠可能會設在德國、法國、西班牙、波蘭和匈牙利等地。

就英國來說，其高電價被認為是限制汽車製造商投資的一大障礙，不過由於不斷增長的綠色能源供應、海上風能的巨大潛力，以及它是僅次於德國的歐洲第二大汽車市場，英國仍被視為一個有吸引力的選擇。

一位英國政府發言人表示：「政府決心確保英國仍然是世界上汽車製造的最佳地點之一，並定期與汽車公司接洽以確保對英國的投資。」