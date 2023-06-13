桃園市蘆竹區日前有名男子晚間與友人聚餐飲酒，結束後騎著電動自行車返家，返家途中遭巡邏員警攔下，豈料男子因還有1件酒駕案未結，情緒越來越激動竟揚言說要尋短，員警趕緊撫慰及勸導，並替罹患糖尿病的男子注射胰島素。

蘆竹警方表示，62歲的黃姓男子11日凌晨2時許在友人家中飲酒，結束後騎著電動輔助自行車要返家，因騎車面有酒容，在南崁路190號前遭巡邏員警攔下。蘆竹交通分隊警員楊秉融對黃男進行酒測，經以酒精測定感知棒對其進行初測顯示有酒精反應，隨後提供礦泉水給他漱口，以酒測器測得酒測值為0.76MG／L，遂帶返交通分隊偵辦。

警方說，黃男自述自己有1件酒駕案件尚未結案，現在又遭警方查到很鬱悶，話越說越激動竟直呼要尋死，為此趕緊耐心對激動的黃男安撫，才終於使黃男打消尋死的念頭，而過程中警方從對話中得知黃男因其罹有糖尿病，需早晚各注射1次胰島素方能續命，了解黃男的病況後也立即協助黃男返回家中拿取注射藥劑，並提供餐點緩解病痛。

蘆竹警分局也呼籲，酒後駕駛動力交通工具易對自身及他人造成危害，可搭乘其他交通工具或叫代駕，如有飲酒切勿以身試法。

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