等待了47年，丹佛高原大軍昨日靠著約基奇、賈瑪莫瑞的聯手，94比89逆轉擊敗熱火，奪下隊史首座總冠軍，單場16投12中，攻下28分、16籃板、4助攻的約基奇，在滿場球迷高喊MVP的呼聲中如願摘下總冠軍系列賽MVP，彌補了例行賽無緣MVP三連霸的遺憾。

約基奇賽後表示，「熱火隊是一支令人尊重的球隊，上半場表現不佳，但這就是籃球，我們必須做出調整，如今可以回家了，感謝球迷的支持。」

約基奇是2014年選秀會上次輪第41順位選秀，當年沒人看好的他，不僅拿到兩季例行賽MVP殊榮，本季又帶領金塊奪得隊史首冠，季後賽10次大三元創下NBA新紀錄，總冠軍系列賽場均30.2分、14籃板、7.2助攻，力壓隊友賈瑪莫瑞，榮膺FMVP。

賈瑪莫瑞賽後喜極而泣，教頭麥克馬龍直呼「這是一個神奇的賽季，我們做到了，一個總冠軍無法滿足我們，我們將在新賽季邁開連霸之路，約基奇是目前全聯盟最好的球員。」

約基奇抱著兒子在隊友的簇擁下站上頒獎台，NBA總裁席爾佛宣布下約基奇接下了MVP獎盃，成為NBA史上最低選秀總決賽MVP得主。