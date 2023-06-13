太平山森林遊樂區今休園，宜警引導170位遊客下山。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區唯一聯外道路宜專一線1.5K處昨土石坍方，導致道路阻斷，林務局羅東林區管理處將170位受困遊客全面安置於太平山莊，提供免費食宿，今（13日）清出單線車道，上午10時25分陸續由宜警三星分局太平山派出所行駛前導車引導及戒護下山。
昨日上午7時許宜專一線1.5K處坍方，使太平山遊樂區唯一聯外道路阻斷，讓太平山莊住宿遊客170人，員工58人，共228人無法下山，滯留遊客年紀最小為3歲，最大為68歲，羅東林管處提供免費食宿。
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區唯一聯外道路宜專一線1.5K處昨土石坍方，導致道路阻斷，林務局羅東林區管理處將170位受困遊客全面安置於太平山莊，提供免費食宿，今（13日）清出單線車道，上午10時25分陸續由宜警三星分局太平山派出所行駛前導車引導及戒護下山。
昨日上午7時許宜專一線1.5K處坍方，使太平山遊樂區唯一聯外道路阻斷，讓太平山莊住宿遊客170人，員工58人，共228人無法下山，滯留遊客年紀最小為3歲，最大為68歲，羅東林管處提供免費食宿。
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