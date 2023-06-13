旅英企業楷模蔡惠玉（前排左三）今天在眾人的支持下，申請加入民進黨，盼能獲得黨中央提名參選立委。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣立委陳歐珀因捲入im.B案宣布退選，爭取民進黨徵召的無黨籍旅英企業楷模蔡惠玉，今天（13日）在陳定南教育基金會董事長林光義、蘇澳鎮長李明哲等人陪同下加入民進黨，藉此展現爭取立委提名的決心，也盼民進黨中央對宜蘭縣立委人選能做最好的決定。

宜蘭縣立委選戰國民黨提名縣議員黃琤婷參選，台灣基進推派黨部主委林意評，民眾黨人選預估在6月下旬出爐。民進黨宜蘭縣議會黨團日前公布向黨中央推薦的5人名單，包括前農委會主委林聰賢、前副縣長黃適超、縣黨部主委陳俊宇、無黨籍律師林國漳，以及今天入黨的蔡惠玉。

陪同蔡惠玉登記的林光義說，陳定南是政治人物的典範，陳所做的讓人感動、懷念，而蔡惠玉這幾年來為家鄉、為母校付出，能獲徵召是有希望的，希望黨中央能推出可實踐我們理想的人。除了林光義外，陳定南兒子陳仁杰現身黨部外，也支持蔡惠玉選立委。

李明哲說，日前黨團推薦的5人都是一時之選，但他對蔡惠玉了解非常深，蔡長期在英國為台灣外交而努力，還自掏腰包支持宜蘭的教育、讓學生出國表演等，深知蔡願意為教育、為地方付出，都讓他深深感動，因此站出來支持蔡惠玉。

蔡惠玉表示，政治就是應該帶給人們希望，讓人們感受到參與價值，她很樂意在這時間點加入民進黨，許多前輩陪她登記入黨，也是把宜蘭再次光榮、再次驕傲的精神寄託在她身上，也希望讓宜蘭更好、讓選民再次看見陳定南精神。

蔡惠玉說，她有跟民進黨高層見過，但不便透露身分，他們對宜蘭都寄予厚望，她相信黨中央會做最好的選擇，為宜蘭的光榮再次努力。如最後未獲得提名，是否會離開民進黨？蔡惠玉強調，她長期以來雖然是黨外身分，但都支持民進黨的政策與候選人，不會因為徵召而有所改變。