雲林縣近3個月來車禍死亡人數增加，半數是65歲以上長者，縣府向企業求援捐贈安全帽，包括鼎立興公司、和嵩公司各捐增3000頂、2674頂，共5674頂，將發給縣內低收入戶的18歲以上、有駕照的摩托車族，領取地點在戶政事務所。
雲林縣今年1到3月因交通事故死亡52人，較去年增加92.6％，路口事故造成高齡者17人死亡，較去年增加12人，增幅240％。
縣警局將進入鄰里宣導，取締未戴安全帽也會採科技執法，透過拍照、錄影取締，以車牌追人，員警不會追車。今年1月至5月未戴安全帽取締3133件。
為避免低收入戶因車禍事故雪上加霜，縣府統計全縣24萬5823戶中有5863戶是低收入戶，共1萬1360人，其中18歲至70歲有駕照的低收入戶共5674人，縣府尋求企業捐贈安全帽。
鼎立興公司多年來每年捐贈2000至3000頂安全帽，今年再拋磚引玉捐3000頂；近年陸續捐贈課桌椅、足球門、救護車等物資的和嵩建材公司，也響應補足剩下的2674頂。
縣府今（13日）在縣議會隆重舉行安全帽捐贈典禮，縣長張麗善親自致謝，她呼籲縣民車禍意外不分時間長短、路途長遠，騎摩托車出門一定要戴安全帽。鼎立興公司也當場追加捐贈500頂。
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