試車翻船了！一名女網友日前到曖昧1年多的男子家中「看電影」，發生關係後她發現對方GG相當小，過程不到1分鐘還一直問她大嗎，她後來果斷不與對方聯絡，強調「一直都是朋友的相處，曖昧一段時間…先試車我覺得沒什麼」，其他網友笑說「當『雞』立斷』、「一年多的感情比不上一根大GG」。

該女網友在Dcard發文，她日前與曖昧對象相處了1年多，近日某次約會時因為下雨就去對方家看電影，順理成章發生關係，她透露「我沒想過對方下面那麼小完全沒感覺，我還要裝很舒服的樣子」，過程中對方還問她大嗎，整個過程不到1分鐘，對方解釋是太久沒發生性行為了才這樣。

該女網友事後對該對象已毫無感覺，回到家後馬上斷聯絡，她後來留言補充對方的下面大約9公分，而她本身有健身習慣，前任男友沒有嫌棄過她，而她默默離開對方，也是覺得提出這件事很傷對方自尊，「我們兩個之間也沒有浪費時間啦，一直都是朋友的相處，曖昧一段時間…先試車我覺得也沒什麼啦」。

其他網友留言「一年多的感情比不上一根大GG」、「愛情三要素，妳勉強包容激情的不完美也走不遠，理性不要當聖人」、「好棒秒下船方法」、「現在人談戀愛有多少是真的有放感情的？曖昧一年，打一次砲就放生」、「我男友也很快就射不算大 但他很帥哈哈哈所以沒放生，曖昧就想跟他做沒想到很快就射」。