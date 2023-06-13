台灣歌迷久等了！打破時代隔閡的日本資深歌姬工藤靜香暌違30年降臨寶島，今宣布將於9月2日於國父紀念館大會堂舉辦演唱會，她終於要帶著那些經典傳承、歷久彌新的歌曲及過目難忘的舞台演出，再度魅惑台灣歌迷。

工藤靜香1987年8月31日以〈禁忌的心電感應〉正式SOLO出道，至今共推出42張實體單曲、1張數位單曲、17張原創專輯、4張翻唱專輯。擁有〈戀一夜〉、〈風暴的真面目〉、〈黃沙紛飛〉、〈慟哭〉等無數經典歌曲，經過不同的音樂時代變化，她也屹立不搖，絕對是由80年代走到現在的日本女性歌手代表之一。除了歌謠界，她也積極擴展自己的演藝事業，不僅參演多部電視劇及電影，更在珠寶設計及繪畫方面展現非凡的才華。

除了不定期舉辦的Acoustic Live外，近年鮮少曝光、推出新作的靜香，去年迎接個人出道35週年，工藤靜香不但推出自我翻唱專輯《感受》，更再度登上NHK紅白歌唱大賽舞台，在主辦單位Welcome Music多次努力之下，終於敲定2023年在日本以外的唯一一場演唱會，除了有機會能夠聽到出道35年來的多首金曲，本人更是期待久違的海外演出，用歌聲讓歌迷「感受」最真實的工藤靜香。

工藤靜香「Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」演唱會於9月2日晚間7點30分於國父紀念館大會堂舉辦，票價、售票等相關詳細資訊將於近日揭曉，更多活動詳情Welcome Music官方臉書以及IG。