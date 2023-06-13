知名歌手陳綺貞擁有清新氣質及甜美嗓音，擄獲不少粉絲的喜愛，未料昨（12）日遭舊愛鍾成虎指控自不倫風波後個性大變，不但變得情緒化還要求提高唱酬、提高版稅等。對此，陳綺貞本人也曬出律師聲明反擊並要求道歉。陳綺貞本人也於(13)稍早在社群平台發文對鍾成虎喊話：「請你接受合約屆滿後，我有為自己做權利的決定。」

陳綺貞在IG上對喊話鍾成虎，人生中每段關係有始有終，知道對方不捨，但「我們都要接受我們在感情上，與工作上的關係都已經結束的事實，也要請你接受合約屆滿後，我有為自己做決定的權力。」

陳綺貞表示，除了現已屆滿的經紀與詞曲代理合約之外，部分到明年截止的專屬授權錄音著作，她一直都同意，而自從2005年起，那些製作人在完成母帶製作後，本應交付給出資者的單曲、專輯分軌母帶，是陳綺貞當年用貸款而來，為自己圓夢的作品。不過，基於友好，陳綺貞表示她會在合約屆滿時提出返還，「我相信你有妥善保管，也相信你不會占為己有，願意讓她們回到我的身邊。」

最後，陳綺貞表示，「我從未參與添翼的財務決策，也從沒有持任何股份，添翼成立時我的實質相挺，及過往對添翼藝人的協助，都來自我對才華本身的珍惜。我也希望未你的才華，不管有沒有我，一樣都能繼續被看見，真正的獨精神，來自對每一個人獨立的尊重。音樂是我們相識的最初，我也希望美好的音樂,能超越喧嘩的一切。」