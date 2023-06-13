「高雄御貓園」2022年遭人踢爆環境髒臭，店內多隻貓躺在地上奄奄一息，高雄市農業局動物保護處緊急前往稽查，發現環境確實極度髒亂，多貓營養不良病懨懨，其中一隻幼貓被救出搶救隔天仍不治。高雄地院依違反動保法判陳姓女負責人拘役40天、可易科罰金，另判罰金20萬元，可上訴。

踢爆消息的曾姓男子表示，每次散步經過該店門口都能聞到臭味。有養貓經驗的太太看得出來，店內不少貓隻毛髮糾結脫落，明顯遭感染，現場還有不少奄奄一息的貓躺在地上。基於愛護動物的立場，錄影蒐證後向議員陳若翠服務處陳情檢舉。

該店臉書不時會貼出各種名貴小貓影片，吸引愛貓人士詢價，強調不接受參觀，只能預約看貓。但不少飼主特地在Google評論區內留言，強調該店環境差、氣味重，粗暴對待貓隻，還涉嫌低價出售健康狀況不佳的貓隻，售後不負責。

動保處前往稽查，確認該店家已無許可證，現場仍有不少貓隻，環境衛生也不符合動保法要求。訪查多位飼主，均表示業者會透過Line聯繫買賣事宜，再指定其他地點交貨，確認有販售事實。但掃描貓隻身上晶片來源，卻是另一家貓舍。

陳女回應，經營貓舍已15年，去年4月底許可證到期失效，因為無暇經營才沒有續約，店面現址只是用來飼養私人貓隻。無證賣貓的部分違法她承認，但老顧客一再請她幫忙找貓，基於服務的立場，她才協助媒合另一家她投資的貓舍貓隻。若要從事非法買賣，不會光明正大還在現址租用店面。

動保處強調，向該業者買貓的飼主均不知貓隻實際來源，掃晶片後才發現蹊蹺。該店負責人無許可證、環境髒亂不佳，供詞避重就輕，已開立行政處分陳核、將裁處10萬元並沒入貓隻，並勒令立即停止營業，拒絕者按次處罰。此外，提供該業者貓隻來源的貓舍也有法律責任，將另行追究。

檢方調查，陳女從2021年6月起，就不當對待貓隻，不但貓舍環境髒換、通風不良，疑似還刻意餓貓，導致多隻貓營養不良、健康狀態不佳。2022年3月動保處前往稽查，現場極度髒亂、滿地遍布毛髮及嘔吐物、貓砂盆積滿糞便與尿塊，現場一隻成貓明顯死亡，另一隻幼貓隔天搶救不治，2隻貓屍解剖後發現極度消瘦、脫水、還染病，更有貓隻搶救後仍因嚴重呼吸道感染死亡。

高雄地院認為，陳女開貓舍本應善盡照護義務，如無能力繼續飼養，自應積極向外尋求如動物保護團體、動物救援社團、中途之家等相關管道的協助或收留，而非消極未清理貓隻排泄物，放任貓隻在髒亂的生活環境中，最終造成數貓死亡，最後依動保法判她拘役40天、可易科罰金，另判罰金20萬元，可上訴。