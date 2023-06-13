現代人的生活步調快速、常常處在高壓狀態，進而影響入眠和睡眠品質，衛生福利部玉里醫院臨床心理科林義盛主任提醒，避免在床上滑手機、看電視，若睡眠品質長期不佳，免疫力恐下降、導致肥胖、糖尿病等，建議民眾若有失眠困擾可就醫，改善睡眠的困擾。

林義盛表示，要保持健康的睡眠，首先要注意自己的睡眠習慣，他強烈建議不要在床上做睡眠以外的事情，像是看電視、玩手機等，要讓床成為一個純粹的睡眠環境。此外，也要避免在晚間飲用太多液體，以免頻繁的如廁影響睡眠質量，同時也要避免白天的睡眠過多，以維持良好的睡眠節律。

林義盛建議民眾若有失眠困擾，不訪就醫協助。 （衛福部玉里醫院提供／王志偉花蓮傳真）

林義盛進一步指出，要確保睡眠環境的舒適度，像是維持室溫適中、選用舒適的床墊、枕頭，也要避免在睡前進行刺激性的活動，例如激烈的運動、看恐怖片等影響入睡的時間。平日建立規律生活作息，保持固定的起床時間、進食時間等，這些都有助於良好睡眠品質的建立。

他提醒，若民眾的睡眠品質長期不佳，還可能會讓身體健康造成負面影響，像是心理壓力增加、免疫力下降、肥胖、糖尿病慢性病等高風險。

林義盛建議民眾若有失眠困擾就應立即就醫，透過專業的諮詢和藥物、心理方面的治療，來改善您的困擾，重新建立健康的睡眠習慣，維持身心的平衡健康。衛生福利部玉里醫院設有失眠門診，可撥電話（03）888-6141諮詢。