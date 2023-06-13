高雄市小港區金府路某家飲料店內，日前老闆發現神明金牌及現金3000元遭竊，嫌犯得手後還悠哉地騎車離去。警方循線逮到人，據了解，該名竊賊有竊盜、毒品等多項前科，現金已花光，而金牌發還給失主，訊後依法送辦。

高雄小港1名48歲的邱姓民眾於10日深夜1時4分，到小港分局漢民派出所報案，稱於高雄市小港區金府路一帶，經營的飲料店內所供奉的一面神明金牌，以及抽屜內的現金新台幣3000元，遭不明人士竊取，損失約新臺幣4000元，調出監視器後發現是1名身穿黃衣男子，入內後在神明桌翻箱倒櫃，得手後就騎著腳踏車離去，讓失主相當氣憤。

嫌犯得手後騎車離去。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方受理後，擴大調閱監視器，掌握48歲邱姓犯嫌身分，於隔日下午抓到人，據了解，邱嫌有竊盜毒品等多項前科，會偷竊就是缺錢用，現金已花完，而金牌已發還給失主，訊後依竊盜罪嫌送辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！