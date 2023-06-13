陽明交大校長林奇宏6月帶領12位代表，訪問日本東北大學，擴大兩校合作範圍，簽定校級合作備忘錄，共同成立聯合研究中心（Joint Research Centre）。林奇宏說，此行將兩校合作領域，從材料與通訊領域，延伸至醫學、人文社會科學以及創新創業等領域。

陽明交大與日本東北大學的交流啟始於2005年的18年前，當時東北大學與交通大學簽署了學術交流與交換學生協議書，並於2010年起在奈米元件與半導體領域持續舉辦雙邊研討會與研究。2017年兩校決定互設聯合辦公室，當時東北大學校長Prof. Susumu Satomi為表重視，率領高階主管共10位來訪本校，參與聯合辦公室揭牌典禮，同時舉辦雙邊研討會

2017年11月當時交通大學校長張懋中率團回訪，除參加該校為陽明交大設立之聯合辦公室揭牌典禮，也共同舉行雙邊研討會及參觀其他領域實驗室及研究機構；陽明大學牙醫系則在2018年簽定院級合作備忘錄，雙方互設辦公室人才交流。

陽明交大指出，代表團由校長林奇宏領軍，成員包括唐震寰副校長、周倩副校長、國際長徐文祥、院長連正章、教授寒川誠二、黃經堯、許明倫、羅文良、副教授陳斯婷、助理教授林宥成、張采宇博士及副管理師周秋儀等人。

副校長周倩說，這次交流特別融合了人文社會方面的研究面向。主要是因為現今科技的快速發展，造成全球的高度競爭，也造就了各式經濟機會。身為高等教育龍頭，我們肩負起科技發展往正確的方向前進的責任，帶來合乎倫理的良性競爭，並創造公平、多元、包容的機會。

陽明交大與東北大學皆認為，在高度且快速發展的生態圈中，加入人文、社會、經濟、法律、教育、倫理等的視角，不但可擴大科技研發的深度與應用性，也可確保人類社會的永續發展。

陽明交大指出，由於學校與日本東北大學之深厚淵源及成果豐碩，2018年學校於光復校區工程五館設立了共同研究中心，林奇宏再次於疫情過後率領團隊將合作提升至校級研究中心，也立下兩校研究合作的里程碑。