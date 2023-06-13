國民黨總統參選人侯友宜被外界認為中南部支持度低迷。國民黨高雄立委參選人李眉蓁今天北上至立院受訪時表示，南部對侯有一些誤解，南部人比較慢熱，侯友宜又太慢來，但是侯的口音很適合南部，前高雄市長韓國瑜態度就正確，就是跟地方搏感情，侯應該多來南部搏感情，穩住人心。

李眉蓁坦言，侯友宜跟南部確實比較不熟，南部也對他有些誤解，現在聲量不利於侯，深藍也對侯過去的作為有意見，南部人比較慢熱，而侯友宜又太慢來，侯應該多到南部來展現誠意。

李眉蓁建議，韓國瑜在選高雄市長的時候，一開始也沒人理他，但韓的態度跟方向就很正確，就是跟南部人搏感情；她認為侯的口音很適合南部，就看侯有沒有誠意來跟南部搏感情。

李眉蓁指出，這次選舉其實南部只要少輸一點，這場選舉就很有機會取勝，這是大家都知道的事，但是如果他沒有來穩住南部，那這場選舉就要很小心。

至於他自己的選區，李眉蓁說，以前左楠是藍大於綠，現在選區與城市結構改變，所以現在搬進來新社區多把結構變成五五波，左楠藍大於綠過去是因為眷村大，但這幾年凋零很多，大概還是五五波這樣。

李眉蓁說，最後決定關鍵仍是中間選民，這邊很多都是新家庭、小家庭較多，這些選民仍比較理性，外界會認為國民黨在左楠比較有希望，的確是這樣，這次選舉左楠多一席議員席次，雖然是國民黨搶下來，但民進黨也輸不多。