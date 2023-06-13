共軍近期頻頻以作戰大編組方式對台侵擾，總統蔡英文特別前往桃園八德視導空軍793旅、陸軍運輸兵群，並前往國防大學理工學院勗勉軍校學生。蔡英文也罕見的與愛國者飛彈連官兵在「愛國者三型飛彈」發射箱前合影，這也是軍方首度曝光部署在桃園的「愛三飛彈系統」，蔡英文除向堅守崗位的國軍弟兄致謝外，同時也鼓勵大家投入第一線研發行列，為國家厚植國防科學研究的能量。

蔡英文前往桃園八德視導空軍793旅。(青年日報提供)

空軍防空暨飛彈指揮部793旅有「北台灣防護罩」之稱，下轄有501、611、614、631等4個營以及綜保三廠。其中飛彈611營位於北海岸三芝，配備「天弓一型與天弓二型飛彈」；614營位於新竹，同樣配備天弓飛彈；631營駐守桃園八德，配備「愛國者二型與三型飛彈」，而501營則是防空砲兵營。

蔡英文前往國防大學理工學院勗勉軍校學生。(青年日報提供)

據《青年日報》報導，蔡英文總統昨日先後前往勗勉空軍793旅、陸軍3支部運輸兵群及國防大學理工學院，過程中除了解各部隊執行任務狀況、視導作業演練及運輸裝備，也代表國人向堅守崗位的官兵致上誠摯感謝；隨後前往理工學院聽取該院學生自行研發之「環保節能車」介紹，及「先進系統工程研究中心工作執行成效」簡報，肯定軍事校院學生的創意與軍事專業上的能力。

蔡英文指出，這幾年來，國家在國艦國造、國機國造等國防自主政策推動都有具體的成果，這也要歸功於理工學院，長期以來培育國防科研人才，提升守護國家的力量。另外，國防大學也和陽明交通大學合作，共同推動「系統工程與科技學士學位學程」，藉此培育科技軍官。

蔡英文進一步指出，理工學院的師生積極「為校爭光」，參加美國太空總署的黑客松比賽，獲得亮眼成績；該校電機系陳淑娟教授，所研發的微型天線技術，不僅獲得多個國家的專利認證，陳教授也是理工學院第一批招收的女學生。蔡英文強調，目前在理工學院裡，女學生比例達到四分之一，相信未來會有更多女性，投入國防科研領域。

最後，蔡英文也期許各位同學，除了基礎的科研能力，也要具備良好的學識，並且不斷精進自我。未來投入第一線的研發行列，一定能強化國防科研能量。