台灣國中小學生肥胖率逐年升高，而台中市長盧秀燕IG上一段暢快喝可樂的影片，今天在台中市議會引發熱議，議員認為是錯誤示範、市長應做出最健康示範。盧秀燕則笑說，自己平常都喝開水、每天一杯黑咖啡，犒賞自己的時候會喝可樂，但一瓶會分幾天喝完。

台中市議員陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、陳俞融、謝家宜13日聯合質詢，陳雅惠指出，台灣學生肥胖問題嚴重，以台中市來說，國小學生肥胖比率從109學年度的12.36％增加到111學年度為13.63％、國中肥胖率則從109學年度16.12％提升到111學年度為16.99％。

台中市議員陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁、陳俞融、謝家宜13日聯合質詢，針對兒童青少年肥胖問題，呼籲市府重視。(林欣儀攝)

陳雅惠舉例說，台中市1名國三生因愛吃高熱量食物，168公分的身高，體重卻高達124.5公斤，且該名學生已經有三高問題、肝指數是正常人的3倍，要求教育局針對校園自動販賣機商品做查核、運動局應推廣適當運動，相關單位也應加強飲食教育。

陳俞融播放盧秀燕IG上的影片，影片中盧秀燕的冰箱擺滿了可樂，且她手拿一瓶可樂開心暢飲，還說「夏天我幾乎每天都喝」。陳俞融說，可樂是不健康飲料的致命首選，更可能造成心臟疾病且對牙齒、胃造成傷害，市長應該以身作則，以健康飲食習慣示範給家長及孩子。

盧秀燕坦言，自己有點肥胖問題，可能是因為平常便當吃多了，雖然會喝可樂，但平常主要還是喝白開水、每天一杯黑咖啡，可樂是作為犒賞自己時喝的，一瓶也會分好幾天喝；針對孩子肥胖問題，市府研議未來如何與家長合作宣導，盼讓孩子在學校、家中都吃得健康。

陳淑華則指出，依照法令規定，每40班要設置一名營養師，若以每班30人計算，約1200名學生要設一名營養師，但台中市一位營養師要負擔約3000多名學生，顯示營養師設置不足，呼籲市府應針對飲食教育、營養師設置標準再加強，解決兒童及青少年肥胖問題。