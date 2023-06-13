新北市板橋區某托嬰中心去年4月間照顧未滿1歲的女嬰時，誤將棉被覆蓋在女嬰口鼻導致身亡，立委王婉諭今偕同女嬰母親舉辦記者會，批新北市政府有行政疏失，且跟板橋私幼餵藥案相同，未對所有幼兒園家長舉行公開說明會。對此，新北市社會局副局長許秀能表示，案發後隨即祭出最高24萬元的裁罰，該托育中心目前也已歇業。

許秀能說，社會局於事件通報第一時間即啟動行政調查，針對該中心以及托育人員，依據兒權法各祭出第一次最重24萬元處分，該托育人員不得再從事托育相關服務，亦將事件立即通知所有送托家長，同時該私立托嬰中心也於去年歇業。

社會局在事件過程積極提供女嬰母親法律、心理以及救助等協助，聘請專業兒保律師打官司；提供急難救助、喪葬補助及訴訟費用；同時提供心理諮商。

許秀能表示，全案今年1月偵結，檢方依過失致死罪嫌起訴林姓托嬰中心負責人以及3名托育人員，並進入法院審理程序。

社會局重申，對於托嬰中心皆採不預警稽查，並依據中央所訂的托嬰中心稽查項目辦理、並持續要求托嬰中心不應讓孩子趴睡及覆蓋被子，也抽查監視器畫面，包含飲食、睡眠時段，以預防類似案件發生。

許秀能強調，每個孩子都是父母的心頭肉，經此事件後，社會局再度強化托育人員的工作倫理和情緒管理，已召集全市公、私立托嬰中心主管，強化各中心三級預防觀念和作為，同時鼓勵第一線托育人員的士氣，相互提醒打氣，以確保嬰幼兒的安全和家長的權益。