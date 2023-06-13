和大今年前5月營收為29.83億元，預計6月營收可到6.6億元，上半年累計營收約36億元，主要第1季偏淡。沈國榮指出，但今年車市展望沒有太樂觀，燃油車銷售消退，而電動車競爭激烈，每個車廠降價求售，和大持續力爭突圍，目前美國車廠、歐洲先進車廠都是主要客戶，預期第3季營收開始爬升後，下半年營收預計達38億元，預估全年營收約75億元。

另外，小股東詢問嘉義五廠布局，沈國榮指出，熱處理是汽車傳動元件必經製程，相關製程攸關整體傳動元件轉動品質，包括表面硬度、耐用耐磨、平靜無聲避免雜音等品質。和大目前已經設2座熱處理，其中台中大里廠有13套、嘉義二廠也有13套，現在嘉義五廠規畫12套至16套，透過擴產增加熱處理製程可信度和客戶的信賴度，熱處理設備4年即可回收，整體效益可望提升。

和大啟動美國建廠計畫，初期將投入超過20億元資金，其中，土地廠房合計15~16億元，機械設備6億元，假若今年12月到明年1月取得州政府執照，以建廠1年時間計算，預計2024年底建廠完畢，明年初訂購設備，明年10月、12月進場測試，2024年底可以投產，美國廠年營收可達30億元，達成和大年營收百億目標。

未來幾年資本支出將擴大，對於超過20億元的資金需求，和大自有資金約10億元，其餘透過銀行及政府低利貸款籌資，不會辦理現金增資。