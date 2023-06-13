前三節狀態不佳的「士官長」吉米巴特勒，危急關頭挺身而出連飆兩記三分球狂砍11分，差點就能熱火挽回頹勢，可惜關鍵時刻的一次失誤最終導致熱火89比94飲恨落敗，無緣創造NBA史上第一次老八傳奇奪冠紀錄，成為悲劇英雄。

吉米巴特勒是2011年選秀會首輪第30順位選秀，13年來征戰過公牛、灰狼、七六人與熱火，本季場均22.9分創生涯次佳，帶領熱火從附加賽驚險搭上季後賽末班車，季後賽又連續淘汰公鹿、尼克與塞爾提克，直至總決賽碰到西區頭號種子金塊，主場2連敗落入1比3劣勢。

昨第五戰打完上半場熱火取得7分領先優勢，決勝節金塊反超領先7分，吉米巴特勒跳出來，兩記三分球縮小落後差距，3罰俱中熱火逆轉超前，但最後27.1秒傳球失誤，波普2罰得手，金塊3分領先，這次失誤也成為熱火落敗主因，成為戰敗罪人。

吉米巴特勒總冠軍系列賽5戰場均21.6分、4.6籃板、6.4助攻，是熱火的定海神針，也是老八傳奇的掌舵手，雖無緣寫下紀錄，但不可抹煞他的功勞，只能徒歎時不我與。