育有一子一女的李千娜，近日在MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》透露，某次她帶女兒租房時，房東以為他們是姊妹，竟態度不佳地說：「可不可以叫你們家長來？」李千娜當場回擊：「我就是家長。」讓她雖開心自己外表童顏、逆齡，但也不滿房東大小眼。

談到與孩子的互動，李千娜表示因為小孩年幼時她都忙於工作，錯過他們很多珍貴第一次，因此會抱著彌補心態，答應小孩提出的任何要求，後來漸漸開始溝通，討論最適合相處方式，李千娜表示：「我很幸運的是，小朋友在他年紀很小就很懂事，處處體諒我。」

李千娜的女兒對音樂十分有興趣，也成母女共同話題，會讓小孩走演藝路？李千娜說，平時會讓孩子到現場看她錄影、訪問，讓小孩提前認識演藝圈的工作，但絕對不會幫孩子引薦，「讓辛苦、努力走過一遍，讓他知道不是這麼簡單就能當藝人。」

她時隔5年再度出演舞台劇，在《淡水小鎮》中和蔡旻佑飾演一對男女在淡水小鎮上出生、相戀、結婚到死亡的故事。而她與黃嘉千在戲中飾演母女，李千娜分享2人每天都會通電話培養感情、交換意見，黃嘉千更提點她講台詞時要建構畫面，李千娜很意外有前輩這麼幫助自己，並表示這是很好的學習，尤其是在演出最後一幕時，心裡非常滿，甚至演到失控。