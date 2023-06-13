傳統蛋雞場蛋農說，他們已經將雞舍屋頂出租做太陽能光板，若想申請雞舍的升級補助，得先拆掉太陽能光板。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

農委會指稱年初因爲中南部爆發禽流感疫情，導致全台大缺蛋，3月起透過短暫專案進口雞蛋救急，主委陳吉仲日前誇下海口稱不缺蛋，不過長期關心民生議題的立委馬文君，12日在臉書貼文直言：「抓到缺蛋原因了，政府推綠能，導致農業轉型卡關，農電共生成騙局。」

馬文君指出，台灣年初面臨有史以來最嚴重蛋荒，農委會打算投入33億多元，輔導傳統禽舍升級為水簾式或非開放禽場，卻因為近年政府推動「屋頂種電計畫」讓農業轉型卡關。

馬文君說，已經將雞舍屋頂出租做太陽能光板的傳統蛋雞場蛋農，若想申請雞舍的升級補助，勢必要拆掉太陽能光板，但拆除費所費不貲，初估一分地至少要花200萬元，因此有意申請的蛋農紛紛打退堂鼓。

「農電共生成為阻礙農業升級的絆腳石。」馬文君痛斥，執政民進黨政府為了推動綠能，推出各種農漁電共生，打著「農業為主、綠電為輔」的口號，欺騙農民投入相關產業，卻沒有足夠的配套措施，實則毀壞產業鍊，導致農業產能下滑影響民生，到頭來受害的仍是農民。