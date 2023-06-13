彭姓前外交人員12日在臉書發文，具名指控外交部一位黃姓長官的性騷擾行為。（合成圖／彭男提供）

外交部又傳出Metoo風暴新案？一名前外交人員昨（12）日在臉書具名指控已婚黃姓男長官，不僅要求自己傳照片給對方，該長官還曾傳露點照給他，並在私下邀約吃飯、看電影被他拒絕後當場爆氣，雖然他已辭職，但受過的傷害仍無法放下，因此決定將事情全部公開，勇敢反擊「我當時身為下屬不敢在我倆的訊息往來中直接表達我的不滿，今天，已經身為民眾的我，也敢把你當年傳給我的訊息，公開的還給你」。

一名彭姓前外交人員表示，2017年時他還只是菜鳥外交人員，非常想爭取一個國際NGO實習的機會，因緣際會下認識了能提供幫助的黃姓前輩，兩人原本不認識也未見過面，因此當黃男要求他傳照片時，他本認為只是單純想知道長相，不疑有他就把照片傳過去。

不料，事後兩人持續互動，但黃男卻開始傳送一些讓人反感、不適、帶有情緒性的訊息，甚至還傳了自己的露點照給彭男，但彭男擔憂實習機會會被破壞，不敢向人事處申訴，僅與同事、科長反映，才得知該黃姓長官雖然已婚，但卻是騷擾慣犯，且不避諱留下訊息紀錄。

彭男指控，該名黃姓長官後續不時會傳送噁心訊息，邀約他私下單獨吃飯、看電影，甚至當兩人第一次碰面後，還詢問「本人是不是比照片更帥」，讓他向同事求助後，決定針對工作能力進行諂媚，「我自己寄出後都想吐，可是那是我當時能夠不冒犯他、不影響我的實習機會且多方採納建議後，唯一能寫出的話」。

「我也知道部裡也有其他在職同事與黃姓前輩互動時有類似不舒服的經歷，也都選擇算了！」彭男直言，任職期間與該名黃姓前輩的妻子有接觸，認為黃妻待人良好，私下互動正常、得體，不希望因為自己的申訴而影響到對方家人，且詢問同事、其他前輩後，得知類似事件通常都對申訴者不利，最終才會沒有選擇把事情說出。

彭男強調，雖然他已在2022年辭職，也曾在離職函向人事處提及此事，但未要求走性騷擾申訴程序，且直到現在仍無法將此事放下，直到近日發現社會風氣轉變，他好不容易才下定決心不再當一個無力反擊的人，「我知道黃姓前輩目前借調到一個很重要的外貿單位，而我真的很怕，這人高升後在外交體系掌握權力，會再用不對等的權力關係，對下屬造成傷害」。

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