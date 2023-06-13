比利時國家彩券今天表示，一名逃離戰亂、現居比利時的烏克蘭青年最近以刮刮樂贏得50萬歐元獎金（約新台幣1650萬元）。

法新社報導，國家彩券（National Lottery）發言人維米爾（Joke Vermoere）表示，隨著烏克蘭衝突激化，這名男子「心情非常複雜」。

維米爾在聲明中說，「他的心思顯然都在烏克蘭上，現在很難為祖國所遭遇的一切感到高興」，但他仍很「開心自己能夠刮中大獎」並「充滿希望」。

這名年輕男子5月16日在一間加油站買了一張5歐元（約新台幣165元）的刮刮樂。

國家彩券並未透露這名幸運兒的身分細節，僅表示他的年齡落在18至24歲之間，已在布魯塞爾住了一年。

根據規定，10萬歐元以上的獎金得主必須親赴布魯塞爾的國家彩券總部領獎。

國家彩券說，這名男子打算利用這筆獎金來協助其他烏克蘭同胞與國內的重建工作。

不過在那之前，他將先與親朋好友一同慶祝，包括那些幫助他在布魯塞爾展開新生活的人。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）