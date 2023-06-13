基隆市前議員陳薇仲13日舉行記者會希望基隆市府制定辦法，讓機車退出騎樓，確保人行空間。基隆市長謝國樑表示，基隆有18萬輛機車，卻只有9千格合法車位，未來將用「減法」概念解決交通相關問題。

前基隆市議員陳薇仲表示，市府3月公告騎樓試辦合法停車，6月基隆市議會定期會三讀通過《基隆市騎樓管理自治條例》，明訂市府可公告開放騎樓停車路段，引起民眾譁然。她認為，鄰近的雙北市近年來都在為了機車退出騎樓及人行道制訂相關政策辦法，基隆市府如此反其道而行，是大開「人本交通政策」倒車。

機車路權促進會副理事長吳祥瑀表示，前幾年新竹市為了處理相同問題，在騎樓設置貼紙，明確將行人通行空間標示出來，讓民眾在使用時能夠更有依歸，警方執法時也不會因此承受無謂罵名。

基隆市長謝國樑表示，市府將以「減法概念」一步步釐清並解決交通及人行空間問題。（張志康攝）

謝國樑表示，基隆市的騎樓有各式各樣障礙，他深有同感，對於民眾希望確保人行空間的想法，他也可以理解。謝國樑指出，基隆全市有18萬部機車，但市區僅有9000格合法的機車位，因此機車停放的才會形成問題。他強調，有好的建議，市府都願意採納。謝國樑說，吳祥瑀所提出的想法很好，且沒有爭議，他今天就會與交通處溝通，研擬效法。

謝國樑指出，目前基隆市很多民眾會在騎樓擺設店內的商品，或是將盆栽擺放出來，名為綠化美觀，實則是避免其他人停放機車、阻礙通道。謝國樑說，他先前便在基隆市議會提出，將針對公共政策召開公聽會，未來他也將會針對騎樓政策召開公聽會，聆聽各方的看法及解決方案。

謝國樑強調，基隆市騎樓人行空間的問題不是只有機車，市府將以「減法」的概念，一步步釐清並解決相關問題。

陳薇仲表示，未來將視基隆市府實際政策施行以及與市議會的討論結果，在市府的iVoting系統提出提案，由市民共同決定市府的政策。