美國去年10月對大陸祭出晶片出口禁令，外媒《BBC》撰文指出，北京面對白宮可能使出的貿易制裁手段，如何加速自己生產國產AI晶片，將成為陸美晶片大戰的焦點。

報導指出，曾經被外界認為在疫情期間過度生產導致庫存過剩的晶片業，如今因為AI晶片的需求暴增，再度成為全球焦點，但AI晶片產業同樣無法避開地緣政治問題，尤其這幾年美國不斷壓制大陸晶片產業的發展，白宮未來是否會全面禁止輝達等AI晶片公司銷售AI晶片給大陸客戶，例如騰訊或百度等，全球正拭目以待。

報導提到，陸美科技戰在進入深水區後，美國是否會循台積電與華為模式，開始全面禁止美商生產的AI晶片銷往大陸，成為各界關注焦點，由於晶片大廠輝達在大陸的客戶，幾乎包含大陸所有科技電商龍頭，例如阿里巴巴、騰訊、百度和抖音母公司字節跳動等，這些公司在銷售產品上，特別需要AI晶片，況且AI技術也涉及軍事武器和醫學藥物發展的重要技術，因此敏感性越來越高。

輝達創辦人黃仁勳日前接受《金融時報》專訪時說，美國為了阻礙中國晶片產業發展實施出口管制，已經讓輝達 「手腳被綁住」，難以在該公司最大的市場之一大陸銷售部分先進AI晶片。

南台科技大學財金名師朱岳中受訪時提到，大陸的AI平台，例如百度或阿里巴巴現在使用的AI晶片，多半來自美國實施禁令前向美商輝達與超微採購的晶片，因此，這些平台在用完美國買來的高階晶片後，大陸的AI發展勢必會遇到阻力。

大陸這幾年也一直在發展國產AI晶片，但朱岳中示警，當前大陸最強的晶片公司中芯國際，最高製程只到14奈米，因此大陸短時間要超越美國，可能性很低。