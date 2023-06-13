新北市昨(12)日下午5時50分許發生一起霸凌案件，2名學童因借用物品引發衝突，結果竟當街追打對方，連勸架的學童也被痛毆，事後雙方互告傷害、竊盜，詳細案情有待警方釐清。

據了解，男童A與女童B、女童C是某國小同班同學，由於女童B與男童A借用行動電源到超過約定時才還，引發男童A的不滿，雙方因此發生爭吵。

雙方日前從國小畢業後，男童A、女童B昨日下午在街上狹路相逢又發生衝突，男童A竟失控當街追打女童B，這時女童B在閨蜜女童C的幫助下，一度試圖逃進女童C的家中躲避，然而當時疑似無法即時開啟女童C的家門，結果女童B被男童A逼進角落痛毆。

當時女童C以及另名男童試圖制止男童A施暴，結果女童C也遭波及毆打，男童A施暴約1分鐘後，女童C趕緊向經過現場的婦女求助，男童A見狀才罷手悻悻然離去，留下驚魂未定的3人。

事後男童A的家長與女童B、C家長互告傷害，其中男童A的家長再告女B童竊盜，警方全案詢後依法函送新北地院少年法庭。

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