名嘴張宇韶被指控性騷擾，週刊爆料更曝光他言語性騷女性錄音檔，張宇韶昨天才出面道歉。台北市議員徐巧芯質疑，10天前雞排妹就點名張宇韶，且她也已經在節目上說張宇韶連她親戚朋友都騷擾過，他卻拖延10天不承認，如今週刊報導了，才在前一天緊急道歉，那為何不在第一天就承認並道歉？

徐巧芯說，張宇韶連她的親戚朋友都騷擾過，只是因為他們不是公眾人物，才沒詳細說，但是大致狀況也跟其他人類似，就是比如在女方男友在場狀況下，被張宇韶約，但過程並不舒服，就如週刊爆料所述一樣，還會每天早安、午安、晚安那樣騷擾。

徐巧芯說，她也聽聞過很多張宇韶的傳聞，包括去不良場所的習慣，以及在不良場所喝醉以後，會對女性出言不遜，都時有所聞。她認為張宇韶最大問題是10天前就已經被指控了，直到現在週刊曝光證據，才出面道歉，那這10天他在想什麼？

至於與徐巧芯關係不錯的名嘴朱學恆、朱凱翔也接連被指性騷擾，其中指控朱凱翔性騷的還是台北市議員羅智強的子弟兵，媒體詢問是否會覺得有選舉恩怨在其中？徐巧芯表示，他不會去揣測，選舉恩怨固然有，但有恩怨不代表可以騷擾，有沒有這個事實，待雙方去釐清。

徐巧芯說，她跟朱凱翔還有朱學恆互動時沒被騷擾過，但也不等同其他女性沒被他們騷擾過，不能用她個人情況套用，那對其他女性不公平，就看看有沒有人更多人出來講更細節的，她認為，該道歉的人就道歉，並得到受害人原諒，才是大家想看到的。

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