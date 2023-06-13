48歲林心如2016年和霍建華閃婚，婚後生下一女「小海豚」，今年2月網上突然傳出一家三口參加慶生會時的照片被流出，讓一向相當保護女兒的林心如氣炸，在微博發文：「尊重隱私很難嗎！」、IG和臉書則是用限時動態貼出3個憤怒的表情符號。近日，林心如罕見帶女兒拍公益廣告，從側拍照可知，小海豚依舊不露面，但大陸網友卻開始嘲諷：「不是要尊重隱私」。

據知林心如和霍建華的女兒遺傳了兩人高顏值，一出生外型就相當亮眼，但林心如夫妻非常注重小孩的隱私，從未讓孩子入鏡，過去常有傳聞稱小海豚的照片不小心被曝光，林心如總解釋是親友的孩子，未料，今年1月過6歲生日的小海豚，隔月網上卻傳出疑似她慶生會的正面照，還沒用貼圖或馬賽克擋臉，讓林心如夫妻相當憤怒痛心。

林心如首度帶女兒同框拍公益廣告。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

當時林心如寫下：「每個人都有自己想要保護的人事物，尊重隱私很難嗎！」，當時便引發兩派評論。近日，林心如首度獻出母女同框，和女兒一起穿著白色上衣母女裝，為幼童疾病的公益廣告代言，可見小海豚被林心如抱著，綁了俏皮馬尾，而林心如露出母愛燦笑，並伸出一隻手幫女兒遮臉，還是不願意讓女兒的長相被公開。

林心如當時生氣回應網友。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

見此，網友回應：「跟著媽媽一起做公益的小寶貝看背影也很可愛，祝天下小朋友無病無災，健康快樂成長！」、「她發的微博是質問的口吻，而非罵人，另外公益廣告是好事，和女兒拍公益廣告也可以給孩子傳播正能，豎立正確的價值觀。又不是商業廣告」、「為什麼抱小孩出來然後捂著臉不帶出來不就好了」、「之前人家是沒經同意曝光的，肯定生氣沒必要一直拿這個事情說，這次是自己主動做公益活動，不一樣～支持心如」。