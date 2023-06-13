衛福部昨天公布去年國人死因統計，新冠肺炎疫情去年造成1萬4467人死亡，名列去年10大死因中的第3名。侯友宜競選工作室發言人王敏旭表示，專家更示警，確診病例持續增長，六月將是壓制變異株疫情的關鍵時刻，籲請賴清德不要只記得自己是總統參選人，卻忘了自己是副總統，應即刻成立「醫療小組」，勿因選舉，「忘記照顧全台2350萬國人的健康」。

王敏旭表示，據疾管署指出，今年至今因新冠肺炎死亡人數已達5157人，5月已累積近500人死亡，預估6月還會更高，顯然疫情已經不斷攀升，卻不見政府有任何公開作為，向國人公布具體數據。令人質疑是否又像去年，台大公衛教授詹長權提出具體建議時，卻被指揮中心說成是「打擊士氣」，錯失了降低死亡率的機會一樣，是想「閉上眼睛，捂住耳朵」，還是想蓋牌？

王敏旭提醒，副總統賴清德在去年七月前，疫情期間的兩年，來新北的次數，屈指可數，但林佳龍參選後，短短兩個月，就來了新北近20次站台助選，無視新北疫情在先，只顧選情在後，如今又為了自己的選舉，散播不實謠言，製造恐慌。

王敏旭表示，賴清德只記得自己是總統參選人，卻始終忘記自己還是副總統，對賴清德而言，「選情永遠比疫情重要，為了選舉，可以製造問題多於解決問題」。呼籲賴清德將心比心，以副總統的身分成立全國疫情的「醫療小組」，照顧全台灣的國人健康，別再因害怕「打擊士氣」，而再次造成眾多國人因疫情而死。