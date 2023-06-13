天使今（13）日展開與美西龍頭遊騎兵交戰，大谷翔平7局上敲出陽春砲，也是本季第19轟，不僅幫助天使扳平比數，在美聯全壘打王競爭中追平「法官」賈吉（Aaron Judge），也寫下本季個人最多的連續9場比賽安打，此外在延長賽他再度開轟，第20轟也正式出爐，率天使打下4分大局。

Shohei Ohtani ties the game and the AL home run lead! pic.twitter.com/Pl7j3whMjp — MLB (@MLB) June 13, 2023

6月氣勢正盛的大谷翔平，昨天敲出本季第7次猛打賞，率天使拿下對戰水手的系列賽勝利，今大谷翔平前3個打席還沒有安打演出，僅收下1次保送，以及高飛犧牲打換來1分打點，天使一度以5比1落後，第5局靠著遊騎兵失誤以及暴投，天使追回3分。

7局上大谷翔平登場打擊，面對遊騎兵後援投手葛蘭特安德森（Grant Anderson），敲出中外野方向陽春炮，一打就知道咬中球心，大谷翔平走了幾步後，霸氣將球棒一丟，這球擊球初速來到114.1英里（約183.6公里），飛行距離為459英尺（約140公尺），且大谷還不是以拉打方式作攻擊，顯見可怕力量。

兩隊5比5進入延長賽，大谷翔平12局上再度開砲，第20轟越過左外野大牆，天使取得7比5兩分超前，同時本季全壘打數也超車賈吉，暫居美聯全壘打王。