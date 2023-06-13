2024大選戰鼓擂起，國民黨立委洪孟楷13日號召18名藍營立委參選人在立法院議場前發表七大政見，包括重啟特偵組、總統赴立院國情報告、要求法務部執行已定讞死刑。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示尊重，但對藍營將立院當作立委造勢場合感到遺憾和抗議，且諸多訴求偏向威權作法，將歷史錯誤當選舉訴求，相信社會自有判斷。

參與此次宣言的參選人選區橫跨雙北、桃園、台中、南投、高雄等，七大訴求包括揭開疫苗快篩採購黑箱弊案、改革NCC、清理國營事業酬庸人物、重啟特偵組、依法限期法務部執行已定讞的死刑犯、要求總統赴立法院國情咨文常態化，恢復立院閣揆同意權及調降汽機車貨物稅。

對此，鄭運鵬認為，上述諸多訴求屬集權做法，相信社會都有判斷，如現在訴求讓檢察官中立辦案，若特偵組存在反而變成特權，當前總統和行政院長職務分開，因此閣揆赴立法院備詢時，不會發生總統來報告並備詢的情況，「國民黨拿以前威權時代的歷史錯誤來當選舉訴求，只是個標題，本質上就是候選人來立法院作秀、造勢。」

鄭運鵬指出，國民黨立委或立委候選人大剌剌將立法院舉辦記者會，美其名是講訴求，其實就是造勢大會，「若以後大家都來立院造勢，那國會還有什麼尊嚴？這點我表達抗議與遺憾，不可以這樣做。」