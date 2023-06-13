對於運能是否過剩問題，徐旭東說，裕民待交新船很多其實是一種優勢，因為前面船價較低時造船的船商已經拿到船，現在船價增加10％至20％，未來訂船想拿到船也不會那麼快。王書吉認為，散裝新船處在歷史低檔，市場還是供需問題，要看需求回升速度。
王書吉表示，裕民除了大宗物品的散裝業務，因為能源議題受到重視，天然氣載運也開始被關注，裕民計畫投入天然氣能源運輸，且會成為台灣第一家天然氣運輸的航商。
裕民(2606)董事長徐旭東指出，大陸需求及出口下滑，以及中美關係變化，影響散裝市場的景氣，未來市場還是要觀察大陸改進的情況；台灣方面，他表示，台灣經濟表現很好、要對自己有信心。總經理王書吉則認為，大陸經濟發展還需要時間，對下半年散裝市場抱持審慎樂觀。
對於運能是否過剩問題，徐旭東說，裕民待交新船很多其實是一種優勢，因為前面船價較低時造船的船商已經拿到船，現在船價增加10％至20％，未來訂船想拿到船也不會那麼快。王書吉認為，散裝新船處在歷史低檔，市場還是供需問題，要看需求回升速度。
王書吉表示，裕民除了大宗物品的散裝業務，因為能源議題受到重視，天然氣載運也開始被關注，裕民計畫投入天然氣能源運輸，且會成為台灣第一家天然氣運輸的航商。
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