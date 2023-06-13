市場法人表示，00919在釋出6月年化配息率高達11%後，不但成交量每日均張近4萬張，ETF規模也倍數增加，受益人一周增加2萬多人，此外，00919以年化配息率11%拿下今年來已公告配息的台股高息ETF配息王，除息日為6月16日，配息發放日為7月14日，參與除息最後買進日為6月15日，投資人可把握最後進場時機。

據了解，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度公告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。搭配「收益平準金」機制，讓ETF所領到的高額現金股利，不會因為未來受益人增加而被稀釋。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，大體而言，雖然短期進入台股除息旺季，影響大盤指數動能，然在各項重要活動陸續登場，再配合產業庫存逐漸恢復健康，以及下半年低基期紅利下，對台股後市仍持正面看法。在選股上，看好生成式AI等新科技有機會帶動新一波經濟成長，加上下半年旺季庫存回補，台股企業下半年獲利YoY有望由負翻正，因此若盤勢有回檔仍會採取加碼買進策略。