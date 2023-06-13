針對幼兒園餵藥案，日前市府舉行家長說明會，但後續卻有民進黨議員爆料，當天市府出動候用校長當人牆，對此，新北市長侯友宜怒批，「民進黨議員不要魚目混珠抹黑！」侯解釋，當天是特別請候用校長與家長一對一就就醫、就學以及未來孩子們的心理諮商提供協助，讓家長安心。

侯友宜表示，當天的候用校長都是很有經驗的諮商輔導老師，並有相關教育背景，由他們來輔導家長，才能解決家長的問題，所以當天候用校長的出席，是跟市府團隊還有家長一起討論，「民進黨不要再抹黑造謠了！」

另有媒體詢問，市府是否掌握相關檢驗報告，以及小孩出現易怒焦慮的狀況要如何提供協助？侯友宜表示，市府很早就啟動醫療小組，也建構綠色通道，團隊中包含精神科醫師、兒科醫師以及心理諮商醫師，有狀況都可以聯合輔導孩子，讓孩子的醫療得以追蹤並評估是否對未來發展造成影響。

侯友宜再次重申，「我們的醫療小組很早就啟動了」，但很多人都說，市府在整個醫療過程當中很後面才啟動，連副總統賴清德也在講醫療，但其實在他說之前市府就已經在做了，希望大家關心此案的孩子健康跟受教權。

至於傳出有國中老師在臉書PO文稱「我猜教育局長該換人了」，沒想到事後卻收到校方接獲陳情，指該師詆毀上級長官證據明確，要求該教師回覆陳情，侯友宜今日受訪時回應，老師的言論自由一定要受到保障。