台灣民眾黨立委吳欣盈昨天赴台中市黨部聽取地方意見，傳出擬參選台中市第2選區立委。吳欣盈今天表示，她很願意為台灣付出、為民眾黨打仗；是否參選台中立委，她說，考慮中。

吳欣盈昨天赴台中與彰化舉行座談，了解地方想法，並拜會彰化縣議長謝典林、民眾黨彰化縣議員張雪如、民眾黨台中市議員江和樹等人。

外傳江和樹向民眾黨中央建議，由吳欣盈出戰台中市第2選區立委，迎戰民進黨立委林靜儀、國民黨參選人顏寬恒。

吳欣盈今天在「數位醫療發展條例」公聽會前受訪表示，她很願意為台灣付出、為民眾黨打仗，但民眾黨非常小，現任立委只有5人、責任區卻包含全台灣，她的責任區除了中彰投還有新竹縣市。

吳欣盈表示，她2月生產後，4月才恢復工作，5月底陸續跑地方行程，想趁機多了解台灣不同面向，聽取大家聲音，參選與否最後將交由中央黨部決定。

媒體追問，是否確定參選台中第2選區。吳欣盈回應，考慮中。