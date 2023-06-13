去年營收創新高的中碳（1723），13日股東常會通過111年財務報表、每股配發5元現金股利，中碳董事長杜清芳致詞指出，中碳公司多年致力於各項碳材料的開發，隨著全球積極投入減碳及綠能產業，市場對碳材料需求不減，客戶提貨量增加，興建中的二期石墨化工場預計2024年6月完成擴建，將進一步提升產能，以滿足客戶需求。

杜清芳在股東會報告表示，2022年歷經新冠肺炎，加上俄烏戰爭，造成原物料高漲及高通膨，以及極端氣候影響下，全球經濟表現由強轉弱至今，實因多數國家為抑制高通膨而實行暴力升息所致。

中碳受惠於去年上半年國際油價走高，帶動相關產品價格上揚，以及碳材料產品銷售業績佳，中碳公司合併營業收入達104.6億元，較110年成長31％，創歷史新高，稅前淨利20.78億元，較110年成長58％，也是近幾年最佳成績。

他說，中碳公司多年致力於各項碳材料的開發，隨著全球積極投入減碳及綠能產業，市場對碳材料需求不減，客戶提貨量增加，興建中之二期石墨化工場預計113年6月完成擴建，將進一步提升產能，以滿足客戶需求。

杜清芳指出，中碳公司配合全球減碳趨勢，2022年6月取得110年度溫室氣體查驗聲明書，並完成16項主要產品的碳足跡查證作業，另在2022年執行相關減碳專案，共減少CO2排放3,641噸，並導入TCFD評估氣候變遷對公司的影響，中碳致力於環保的努力，也獲得行院環保署第4屆「國家企業環保獎」製造業組「銅級獎」殊榮。

展望今年，杜清芳表示，由於全球通膨仍在相對高檔，消費者信心續呈低迷，國際貨幣基金（IMF）4月下修今年全球經濟成長展望，經濟前景不容樂觀。

他說，中碳公司累計今年前5月自結合併營收38.27億元，較去年同期的45.48億元，減少15.85％，合併稅前盈餘7.8億元，較去年同期的8.32億元，減少6.26％，面對未來經濟的不穩定，中碳公司仍將秉持著努力不懈、兢兢業業的精神，以期未來能再創佳績。