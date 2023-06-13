台南市出現今年首例本土性登革熱個案後，市長黃偉哲今天上午指出，現在最重要的是應該趕快進行清消，周邊的社區、民眾也要做檢測，希望在7月5日的危險期之前，不要再發生新的個案。

黃偉哲表示，雖然經過三令五申，還是不幸發生，連續3年沒有本土性案例的台南，繼2019年之後第一次發生本土性登革熱案例。該個案有出國旅遊史，但經過疾管署及台南市政府衛生局的判定，他屬於本土性登革熱案例。

黃偉哲認為，本土來源可能是由本土的病媒蚊叮咬，現在最重要的是，應該趕快去做清消，周邊的社區、民眾也要做檢測，希望不要發生蔓延現象。尤其最近梅雨季節開始，下大雨就會產生積水容器，病媒蚊會繼續孳生，這一點對防治非常不利。

黃偉哲強調，市府將加強擴大清消圈的範圍，希望此一本土案例是唯一的，目前的危險期到7月5日，如果沒有再發生新的本土性案例，疫情就算是控制住；如果再發生第2例，事情就嚴重了，因此寧可用超前部署的方式、用最嚴格的方式來清消。