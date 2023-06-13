德商OPENMIND13日授權勤益科技大學智慧自動化工程系（智動系）50套、總價值新台幣1.2億元二至五軸加工與編程自動化開發模組教育版。（馮惠宜攝）

蛤？一套教育軟體價值240萬元台幣！擁有獨步全球的5軸加工技術的德商OPENMIND（台灣奧奔麥科技）13日授權勤益科技大學智慧自動化工程系（智動系）50套、總價值新台幣1.2億元二至五軸加工與編程自動化開發模組教育版，勤益科大副校長邱文志表示，智慧自動化機械需才孔亟，OPEN MIND授權的高階軟體讓人才培育如虎添翼。

依據國家發展委員會對112-114年重點產業欠缺人才招募情形之調查，「智慧機械」產業招募人才最困難，產業所需關鍵職能多屬跨領域技能，培養難度較高，尤以智慧生產工程師、機器聯網與應用工程師及機器人感知系統工程師短期最難尋覓。

勤益科大智動系主任汪正祺表示，德商OPEN MIND授權的這套軟體是一款功能全面解決金屬加工CAM解決方案，適用於2.5D、3D和5軸銑削及車銑切削，及高速切削(HSC)和高效能切削(HPC)等加工操作，並整合在單一介面中，不必重學程式語言也能自動化，減省工程師的學習時間，也有助於學生的學習效率。

汪正祺說，使用該廠商軟體的品牌遍及全球，如汽車大廠BMW、半導體裝置製造商ASML (台灣艾司摩爾) 等。他也比擬師生為優秀的廚師、五軸加工機是食材，高階軟體就如同調味料，精緻的工件則像一道好菜，以上缺一不可。

勤益科大智動系規劃大學部三、四學生以學習該軟體介面及進行基本操作為主、研究所學生偏重應用層面，如多軸設式設計與編程自動化模組開發、結合切削振動。針對該軟體，OPEN MIND也有相關證照認證，透過認證系統，希望能幫助同學強化自身能力，也為產業界培養智慧機械應用人才。