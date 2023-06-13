劉姓男子發現家裡木作裝潢有「粉蠹蟲」，找林姓業者到家中噴藥，未料林男沒控制好劑量又沒清場，且使用毒性相當高的含「磷化鋁」農藥，導致劉男一家4口都中毒，4歲小女兒急救不到1天就死亡，高雄地院依過失致死罪判林男2年，可上訴。

2021年10月18日一早，林男帶著陳男到鼓山區劉男家中噴藥，他先以塑膠布包覆木作裝潢，再用「燻蒸」方式，將含有磷化鋁的藥劑擴散至空間中，藉此殺死躲藏在木作中的粉蠹蟲。

噴藥後，劉男一家人沒有離開，都在家中其他房間繼續活動、生活。由於噴完藥的隔天晚上，劉男家中仍有濃濃的藥劑味道，一家人也陸續出現胸悶、嘔吐、頭痛等症狀，緊急送醫急救。

劉男小女兒送醫急救不到1天，因為心、肺、腦、腎多重器官都壞死、水腫，搶救後不治。警方調查發現，林男等人都沒有相關噴藥除蟲證照，訊後移送法辦。

林男坦承，只知道使用的是驅蟲藥劑，但不知道成分，也不知道多少空間該用多少量，全憑感覺做事。但他強調，有提醒劉男不要在施作的房間裡逗留，也建議至少5天不要在家，若還有味道再通知他將藥劑收回。但噴藥後，劉男一家仍堅持躲在家中房間，也都沒有聯絡他，小女孩中毒死亡他們也很無奈。

法官認為，劉男一家如果知道林男噴灑劇毒農藥，早就帶著全家人離開。劉家人第一時間去急診時，也沒有向醫生反應是吸到除蟲藥，顯見他們是在不知情的狀況下中毒。

法官根據相關事證，認定林男未向劉家人告知自己噴灑劇毒磷化鋁農藥，導致劉家女兒中毒枉死，依過失致死罪判他徒刑2年。至於當時協助林男噴藥的陳姓員工，法官認為他事先不知道老闆使用的是劇毒藥物，判他無罪，全案仍可上訴。