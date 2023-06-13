F-22 vs. Su 35

俄烏戰爭打了超過1年，還沒有結束的跡象，但顯然俄軍已迅速開發出成功的電戰系統。而它們究竟有沒有比西方的好，至今雖仍沒有定論，可是據俄軍說，他們靠成功干擾，1個月就讓烏克蘭折損了1萬架無人機，顯示在這方面已有重大進展。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）分析指出，要是假設F-22「猛禽」（Raptor）和Su-35戰機在空中遭遇比戰力，為何要從電戰系統談起？因為在這場戰爭中，俄羅斯在電子技術上和美方不相上下。在俄烏戰爭前，廣泛認為，美軍在這方面較先進。由於現代美國空軍沒有打過對等的空戰，因此似乎仍是如此。

相對的，俄羅斯已運用了這些系統，但還是難以預測，要是面對旗鼓相當的敵手，它們的效用多大。不過，據說F-35面對過俄羅斯的L-175V「基比尼」（Khibiny）干擾系統，結果變得十分脆弱。分析說，由於雙方實力相當，這也正是為何要拿電戰系統來比較的緣故。

此外，F-22飛得比F-35快。雖說F-35的最大速率為1.6馬赫，但究竟能不能達到，還是個問題。至於F-22的最大速率則為2.25馬赫，機動性也比F-35好。同時F-22能在1分鐘內爬升62,000 英尺（近18900公尺），也優於F-35的45,000英尺（近13720公尺），其中差了17,000 英尺（約5180公尺）。而F-22的雷達能見度較F-35，低隱形性能優於F-35。據美方消息人士透露，五角大廈至今仍將F-22的部分技術視為機密，鮮少有人能獲知。

F-22 vs. Su 35戰機

另一方面，俄羅斯戰機向來以機動性聞名，而Su-35的優勢在於打帶跑。無論近戰或超視距遠攻，它都是機動性頂尖的戰機之一，最大速率和F-22一樣，也是2.25馬赫。拜兩具增進推力的發動機之賜，它行動十分敏捷，能急轉彎，但F-22卻辦不到。Su-35能快速打帶跑，都虧了這些發動機。而它若和F-22近戰，將能利用L-175V「基比尼」干擾「猛禽」的系統和感測器。

不過，Su-35想要和F-22近戰恐怕有困難。「猛禽」有先進感測器和狀況覺知力，它能靠AN/APG-77雷達偵測並追蹤數百英里外的目標。此外，F-22的AN/ALR-94電子支援措施系統能偵測，並找出敵方雷達發射源，繼而從視距外攻擊敵機，在空戰中享有顯著優勢。總之，Su-35要進行打帶跑攻擊，就必須接近F-22，但顯然這幾乎是不可能的。