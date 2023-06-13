去年4月12日，新北市板橋某托嬰中心有一位未滿周歲的女嬰，疑似遭蓋棉被悶頭、身體壓制致死。事發1年多，受害女嬰母親查驗監視器畫面後，發現托嬰中心不只對一位孩童棉被悶頭、壓制等，然多數家長並不知情，立法委員王婉諭今偕同受害者家屬召開記者會，公布監視器畫面，並批評新北市政府拖延行政調查，更指新北市長侯友宜近日的言論突顯新北市政府荒謬，以為自己沒有行政調查責任是錯誤觀念。

受害者的母親沉痛表示，她在勘驗監視器錄影畫面後，發現事發當下胡姓托育員持續以棉被蓋頭、手腳壓制女兒長達近 20 分鐘，甚至多次隔著棉被摀住女嬰口鼻，女嬰腳趾撐地，不斷踢、痛哭，痛苦掙扎，無法呼吸；然而，胡姓托育員視若無睹、持續施加壓力。庭庭母親表示，成人都未必能承受如此暴力，何況是九個月大的嬰兒，托育員竟以「意圖哄睡」作為抗辯，實在令人難以接受。

家屬也向司法人員喊話，本案目前以過失致死起訴負責人及三位托育員，但應慎重思考變更起訴法條為殺人的必要性，還寶貝女兒及受害家屬公道。

王婉諭指出，並非單一個案，在過去接觸的陳情案中，有許多孩子都曾面臨趴睡窒息的風險，台灣兒科醫學會建議，「趴睡是嬰幼兒猝死最顯著危險因子，應讓周歲前嬰兒仰睡。」且應「避免放置不必要的軟性物品（如棉被、抱枕、填充玩具等）於嬰幼兒身旁，會增加嬰幼兒窒息之風險。」可見托育人員將庭庭翻身朝下，再將棉被蓋頭，身體壓制長達18分鐘之久，是非常危險的行為。

王婉諭表示，過去她曾兩度向中央要求，應全面加強向社會宣導，衛生主管機關也應讓托育人員了解正確托育知識，地方政府也應抽查監視器，並針對午休時段稽查是否有讓小孩趴睡等危險行為。從這次事件，可以發現相關作為並未落實，她呼籲中央及地方應該要有更積極的作為，而不是放任遺憾不斷發生。

王婉諭也質疑，在處理此案的過程中，新北市政府社會局既未依照《直轄市、縣（市）政府辦理托嬰中心疑似虐待或不當對待案件處理流程》，通知其他家長一同召開家長說明會、也未備份監視器畫面即將硬碟移送檢調，且後續始終以「要等地檢偵結、取回監視器畫面後，再進行調查。」為由，拖延行政調查。仍有兩位畫面中的托育人員疑似有不當照顧行為，卻完全未受到新北市政府的調查跟裁處。

王婉諭指出，新北市政府在兒童不當對待案件上屢有疏漏，庭庭並非個別案例，板橋幼兒園疑似餵藥案件中也有相同情形，新北市政府假如真是在 5 月 15 日接獲通報，幼兒園群組內家長早已人心惶惶，然而新北市政府卻遲至 6 月 8 日才在輿論壓力下答應進行案件的公開說明，但都是對家長一對一的方式做「摸頭」，而非公開的場合。

王婉諭說，受害者家長希望看監視器畫面，新北社會處完全沒有備份畫面，過去在其他縣市發生類似案例，不僅看當天畫面，並調動所有人力監看該園所企業相關集團其他分所2周內畫面，並在監視器畫面移送檢調前做好備份，新北社會處是否認為，只要把案件移送司法，就再也沒有行政調查的責任？

王婉諭批評，事發後受害者家長詢問何時啟動行政調查，社會處答覆要等地檢署偵結後再啟動，過去她與中央確認，這只是行政機關便宜行事，完全沒有法律依據，司法案件跟行政調查可以並行，司法調查後大約要經過1到2年才會判決確定，難道這段期間社會處完全不需要做事，確保其他幼兒不受傷害？

王婉諭直言，最近新北市長侯友宜一再喊話「教育局通報後、立刻就請檢調調查」、「司法現在是政府的，你就拜託他們認真查清楚」，正突顯了新北市政府荒謬，以為自己沒有行政調查責任是錯誤觀念。

她總結，重大兒虐案件發生後應該要有四大機制：重大兒虐後召開說明會、主管機關要協助其他家長轉托、立即開啟行政調查、監視器備份完整並讓家長觀看。這些都是被害家長最基本的要求，也是她一再提出的訴求，很遺憾政府卻始終做不到，她呼籲完善處理機制，給被害家長一個尋求真相的管道。