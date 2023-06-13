一名退休母親日前收到兒子想回家住的通知，兒子今年21歲，在外租屋半年，稱租約到期後要「帶女友」回家住，該母親說「偶而來玩來住，我請吃大餐都行，但長住，我不行」，為此發文尋求網友意見，該如何委婉拒絕；其他網友說「要收錢哦，不然別來」、「請他們照樣付房租水電啊，衣服自己洗」。

該名母親在臉書「匿名2公社」發文，她唯一的兒子今年21歲，已經在外頭租屋約半年，房租都是由對方自行負擔，日前兒子跟她說等到租約到期，想帶女友回家長住，讓她發文怒批「本姐我根本沒打算要和自己兒子住一起，年輕人自己選的女朋友或老婆自己照顧！」

該母親強調兒子女友可以偶爾來玩、來住，她請對方吃大餐也可以，「但長住，我不行」，她說自己辛苦半輩子，如今自由自在，想去哪玩、吃什麼美食都可以，金錢上也不用擔憂，她發文問其他網友「請問怎樣拒絕？不傷雙方感情，唯一兒子，我要保有彼此尊敬情誼」。

其他網友留言「直接拒絕就好」、「跟兒子說，你要帶回來住要遵守我的規定，隨便列個十五條嚇嚇他」、「要收錢哦，不然別來」、「直接幫他找房子租好，他回來就趕過去」、「跟兒子講出顧慮的事、以及她只是女朋友、真搬來也要做家事」、「請他們照樣付房租水電啊，衣服自己洗，要吃飯就出錢搭伙」、「回家住收房租，搬出去補貼二千房租」。