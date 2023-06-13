一名51歲林先生，有長期抽菸史，飲食上也從不忌口，久而久之身體已達中度肥胖範圍。而對於自我健康狀態，他認為除了肥胖、高血壓外，其餘應該沒有太大問題，未料在一次健檢時竟發現腎臟癌。北投健康管理醫院副院長錢政平醫師表示，腎臟癌早期發展緩慢且無明顯症狀，常直到腫瘤太大才會發現。提醒若有抽菸、肥胖、藥物濫用、工作環境常接觸易致癌物質、長期洗腎、接受過腎臟移植、遺傳性家族病史及逢希伯-林道症候群者等，當心罹病機率比一般人更高。

醫師錢政平說明，這名林先生先是先透過磁振造影檢查，發現在左側腎臟有一顆大小約1.8公分的腎臟腫瘤，再經過動態顯影檢查，懷疑有極高機率是惡性病灶，後續經泌尿科醫師進一步評估，確定為腎臟癌。

不是沒感覺就等於身體健康！錢政平表示，腎臟癌早期發展緩慢且幾乎毫無症狀，常常直到腫瘤太大、壓迫到其它器官或是轉移才會出現症狀，近來有許多早期個案都是健檢時才意外發現。

值得注意的是，雖然腎臟癌的發生率不在國人10大好發癌症排名內，但錢政平指出，罹患腎臟癌，即便是術後也可能造成腎功能下降，出現腎功能不全，甚至得接受血液透析或腹膜透析的情況，嚴重影響日後生活品質。

至於有哪些族群屬於腎臟癌的高危險群？錢政平指出，若有抽菸、肥胖、藥物濫用、工作環境常接觸易致癌物質、長期洗腎、接受過腎臟移植、遺傳性家族病史及逢希伯-林道症候群者等，相較一般人有更高的患病機率，要特別小心。

而維持腎臟健康除了保持健康生活型態以及定期健檢外，錢政平也提醒，健檢時可安排抽血、尿液檢查及搭配影像檢查幫助觀看腎臟健康狀態。最常用的影像檢查，包括超音波、電腦斷層掃描檢查及磁振造影。

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