劉姓男子在2016年擔任高中導師時，知道女學生服藥終止懷孕，竟以此脅迫她與他性交，一審將劉男判刑3年10月，台灣高等法院二審考量劉男坦承犯行，並與被害人達成調解，改判刑1年10月，緩刑5年，判決確定之日起2年內，遠離被害人住居所、工作場所至少150公尺。可上訴。

劉男擔任少女高中導師期間，得知少女2016年7月11日服藥終止懷孕，他明知對方是16歲以上未滿18歲之少女，竟於同年月14日上午，在學校晤談室內，以少女若不與他性交，就要將人工流產之事告訴全班同學等語脅迫她，致她不敢反抗，任由劉男違反其意願而為性交行為。

劉男在高院審理期間，坦承犯行，並與被害人達成調解，如數給付調解金，已獲她原諒，其犯後態度有所變更，原判決未及審酌，因此撤銷改判，依故意對少年犯強制性交罪判刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，本判決確定之日起2年內，遠離被害人住居所、工作場所至少150公尺。

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