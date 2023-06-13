這家全世界銷售量最大的車商指出，正在研發一種方式，可為自家電動車大量生產固態電池，預計要把這種科技在2027至2028年間商業化。豐田日前曾表示，要把電動車續航力道增至1,000公里當成努力目標。目前，特斯拉Model 3長續航里程數接近700公里。

豐田誓言，要實現用純電動車改變未來，把下一代純電動車推行至全球各個角落，並從2026年開始推出全系列車款。5月時，豐田成立純電動車的車廠，預估最晚在2030年之前，製造約170萬輛純電動車。

規劃最晚在2026年之前，每年可望賣出150萬輛電動車，2030年350萬輛，約占自己全球銷售量3分之1左右。4月期間，豐田在全球共售出8,584 輛電動車，其中也包括Lexus豪車品牌系列，在全世界銷售量中，首次單月突破1%以上。

由於俄烏戰事還在進行，俄羅斯官煤RIA指出，豐田汽車與德國福斯汽車都將把在俄國留下的資產，轉給當地官方汽車研發單位NAMI，同時也失去回購的權利。除了豐田與福斯外，NAMI也已從雷諾與日產汽車拿到各自在俄國的車廠。