2017年零安樂政策上路後，遊蕩犬數量大大增加，據農委會統計，2020年全國推估遊蕩犬數為15萬5869隻，2022年上升到15萬9697隻，遊蕩犬隻不減反增，TNR成效備受批評。保育團體今（13）日透過聯合聲明指出，肯定農委會規劃推行的「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」，但也應重新檢討現下遊蕩犬隻管理政策，才能減少遊蕩犬與野生動物和人的衝突。

該聲明指出，台灣具有豐富生物多樣性，是生活在土地上的人、動物與所有生命的基石，過去這些年來，因人們基於不同目的所圈養的非原生生態系中的動物，當外溢到環境中形成生態危害時，農委會責無旁貸的規畫並進行必要移除作業，包含埃及聖䴉、綠鬣蜥以及海蟾蜍等，避免生態系統牽一髮動全身的情況下，受到傷害的生命只會更多。

該聲明強調，犬貓也是非生態系統中的動物，但因人類與犬貓關係親近，具有相較於其他動物更特殊的情感，因此當犬貓外溢到環境中也形成生態危害時，整個社會在面對此一問題時，相較於面對埃及聖䴉、綠鬣蜥、海蟾蜍，出現各種情緒不滿的反應是可預期與理解的。

而針對農委會規劃推行的「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」發布聯合聲明，提出4點訴求與肯定。

首先，肯定農委會正研議預備進行的「台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫」，但試辦計畫區域的劃定、成效評估、犬隻移置，皆須有生態保育與動物福祉專家共同擬定。

其次，遊蕩犬侵擾問題不會馬上解決，試辦計畫應有長期規劃，具體改善遊蕩犬隻侵擾問題、減少遊蕩犬與野生動物和人的衝突；農委會應重新檢討現下之遊蕩犬隻管理政策。

再來，認同強化飼主責任，但在有限經費下，不應該為此計畫的主要目標；計畫應著重於避免試辦區內野生動物受侵擾的事實。

最後，希望藉由此次計畫公私合作，讓政府與專業保育團體成功改善遊蕩犬侵害問題、守護人民及野生動物。

該聲明最後再次提醒，莫忘此計畫之所以會出現的初衷，就是必須去改善與解決台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾的問題。